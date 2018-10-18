Артем М., июнь 2007, Калининградская область

Артем родился в июне 2007 года. Активный и подвижный Тема любит бегать, заниматься на турниках, играть в прятки и кататься на качелях. Мальчик внимательно относится к своему здоровью и физической форме. По вечерам Артем не прочь посмотреть мультфильмы, сериалы или заняться электронной игрой.

Номер анкеты: b7526-tore

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