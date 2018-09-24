Антонина У., август 2007, Удмуртская Республика

Антонина родилась в августе 2007 года. Любознательной и сообразительной Тоне нравится играть с кинетическим песком, слушать сказки и стихотворения. Обаятельная и коммуникабельная девочка со всеми легко находит общий язык.

Номер анкеты: 8w9j9-16oii

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