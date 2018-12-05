Артур Г., ноябрь 2007, Орловская область

Артур родился в ноябре 2007 года, а Артем — в сентябре 2006 года. Артур — старательный и хозяйственный мальчик. Ему нравится готовить, делать уборку, а после уроков играть в футбол.

Номер анкеты: bl6qt-dcwg

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