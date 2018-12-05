Леонид Б., апрель 2007, Орловская область

Леонид родился в апреле 2007 года. Леня — оптимистичный, добродушный и активный мальчик. Он занимается танцами, играет в футбол, читает книги. Целеустремленный Леня хочет встретиться с президентом и стать учителем по танцам.

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Орловской области: 8 (4862) 475-769.