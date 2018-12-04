Вячеслав Б., сентябрь 2007, Калужская область

Вячеслав родился в сентябре 2007 года. Слава — вежливый и тактичный мальчик. Он уважает старших, ценит настоящую дружбу и всегда приходит на помощь к окружающим. Поручения воспитателей Слава выполняет быстро, качественно и аккуратно.

Номер анкеты: b3mn6-89mo

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