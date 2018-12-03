Анастасия В., июнь 2006, Калужская область

Анастасия родилась в июне 2006 года. Веселая, легкая на подъем и разговорчивая Настя посещает вокальную студию. Ей нравится смотреть фильмы, читать сказки и петь.

Номер анкеты: b3a02-4ri8

Куда обращаться: телефоны регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Калужской области: 8 (4842) 71-93-90, (4842) 71-91-66.