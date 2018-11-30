Евгений С., апрель 2005, Кемеровская область

Евгений родился в апреле 2005 года. Ответственный Женя бережно относится к природе и охотно участвует во всевозможных экологических акциях. На досуге мальчик активно занимается спортом: играет в футбол и сдает нормативы по физкультуре.

Номер анкеты: auhyi-2cgw2

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