Роман К., апрель 2012, Кемеровская область

Роман родился в апреле 2012 года, а Юрий — в марте 2008 года. Энергичный Рома обожает подвижные игры. Жизнерадостному, улыбчивому мальчику по душе играть с мячом, бегать и взбираться по лесенкам на детской площадке.

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