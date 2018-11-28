Никита Х., март 2009, Орловская область

Никита родился в марте 2009 года. Активный и творческий Никитка никогда не сидит без дела. Он любит рисовать картины, мастерить разнообразные поделки из ленточек, шишек и дощечек. Старательный и трудолюбивый мальчик всегда отзывается на просьбы воспитателей.

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