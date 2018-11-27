Мария К., апрель 2005, Нижегородская область

Мария родилась в апреле 2005 года. Есть брат (2003). Скромная, усидчивая Мария увлекается росписью по ткани и вышивкой. Маша всегда спешит на помощь воспитателям и младшим детям.

Номер анкеты: c6yj5-hxhc

Куда обращаться: телефоны регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Нижегородской области: 8 (831) 434-14-44, (831) 433-52-41.