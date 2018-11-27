Алексей Я., май 2010, Нижегородская область

Алексей родился в мае 2010 года. Алексей — смелый, настойчивый и активный мальчик. Он со всеми легко общается, но не дает себя в обиду. Алеша любит играть в шашки, шахматы, домино, рисовать и лепить.

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