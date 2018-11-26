Марат И., июнь 2011, Нижегородская область

Марат родился в июне 2011 года. Марату интересны как настольные игры, так и спорт. В школе ему нравятся уроки физкультуры и технологии. В свободное время Марат рисует и просматривает журналы о природе и технике.

Номер анкеты: c6yj5-95j5

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