Иван Ч., июнь 2014, Ставропольский край

Иван родился в июне 2014 года, а Максим — в мае 2011 года. Озорной и подвижный Ванечка обожает играть с взрослыми и детьми. Он с удовольствием занимается с педагогом, учится разговаривать.

Номер анкеты: 8z2p8-smub

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