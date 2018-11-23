Ирина П., ноябрь 2006, Орловская область

Ирина родилась в ноябре 2006 года. Ирина — большая выдумщица и фантазерка. Она обожает читать книги и смотреть фильмы про волшебство. Ира мечтает отправиться в путешествие по Европе.

Номер анкеты: bl6qt-7wy5

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