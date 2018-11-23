Евгений А., октябрь 2004, Орловская область

Евгений родился в октябре 2004 года. Женя любит порядок во всем. Он аккуратно пишет в тетрадках, его вещи ровными стопочками лежат на полках, а в комнате всегда чисто и красиво. Женя много читает, его частенько можно увидеть с книжкой в руке.

Номер анкеты: bl6qt-15sw9

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