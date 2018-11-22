Иван К., июнь 2006, Орловская область

Иван родился в июне 2006 года. Внимательный и любознательный мальчик хорошо проявляет себя на развивающих занятиях. Ваня хорошо лепит из пластилина, красиво рисует, умеет вырезать и склеивать.

Номер анкеты: bl6qt-839p

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Орловской области: 8 (4862) 475-769.