Юрий К., июнь 2007, Орловская область

Юрий родился в июне 2007 года. Любознательному и сообразительному мальчику нравится наблюдать за природой и животными. Юра в свободное время играет с машинками, рисует.

Номер анкеты: bl6qt-9o5p

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