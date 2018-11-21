Юлия К., декабрь 2004, Брянская область

Юлия родилась в декабре 2004 года. Хозяйственная и заботливая девочка помогает как взрослым, так и сверстникам. Увлеченной и любопытной Юле нравится многое. Она посещает кружки по рисованию и лепке, швейную мастерскую и спортивные секции.

Номер анкеты: arosj-14qzc

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Брянской области: 8 (4832) 62-04-54.