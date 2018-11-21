Виктория К., июнь 2004, Брянская область

Виктория родилась в июне 2004 года. Вика читает, слушает музыку и посещает кружок по кройке и шитью. Открытая, жизнерадостная и энергичная девочка любит готовить, хозяйничать по дому.

Номер анкеты: arosj-ptp6

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Брянской области: 8 (4832) 62-04-54.