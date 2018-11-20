Денис Б., январь 2004, Орловская область

Денис родился в январе 2004 года. Денис — общительный и веселый мальчик. Ему нравится читать книги, мастерить из дерева, вышивать. В будущем Денис хочет стать футболистом.

Номер анкеты: bl6qt-13cek

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