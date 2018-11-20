Сергей Ш., июль 2005, Брянская область

Сергей родился в июле 2005 года. Коммуникабельный, спортивный и открытый Сережа уважительно относится к взрослым и одноклассникам. Опрятный мальчик всегда следит за своим внешним видом. Хозяйственный Сережа любит помогать воспитателям.

Номер анкеты: arosj-imja

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Брянской области: 8 (4832) 62-04-54.