Андрей Ч., ноябрь 2007, Томская область

Андрей родился в ноябре 2007 года. Все свое время мальчик посвящает футболу. Андрей не пропускает ни одного матча по телевизору и в любую погоду бежит во двор, чтобы пинать мяч с друзьями.

Номер анкеты: cknko-9uio

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