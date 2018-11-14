Олеся М., февраль 2005, Томская область

Олеся родилась в феврале 2005 года. Настоящая мастерица и рукодельница Леся умеет плести яркие украшения и клеить замысловатые поделки. Олеся любит рисовать узоры на полях в тетради и на стенах в комнате.

Номер анкеты: cknko-ajsw

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