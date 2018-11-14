Алексей Е., декабрь 2011, Кемеровская область

Алексей родился в декабре 2011 года. Леша любит мастерить поделки, смотреть мультфильмы и играть на улице. Но больше всего мальчугану нравится рисовать. И будущем он хочет стать художником.

Номер анкеты: auoa2-1369s

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