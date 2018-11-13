Антон А., апрель 2008, Кемеровская область

Антон родился в апреле 2008 года, а Екатерина — в феврале 2006 года. Антону по душе играть с конструктором, кататься на велосипеде и помогать воспитателям. Мальчуган мечтает стать полицейским, кинологом, чтобы защищать людей и работать с собаками.

Номер анкеты: auoa2-o8zk

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Кемеровской области: 8 (3842) 36-61-34.