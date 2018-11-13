Тамара П., август 2010, Кемеровская область

Тамара и Константин родились в августе 2010 года. Уверенная в себе Тома хорошо учится в школе и гордится своими оценками. Девочке нравится заниматься творчеством — вязать, танцевать, петь.

Номер анкеты: auoa2-15zeo

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Кемеровской области: 8 (3842) 36-61-34.