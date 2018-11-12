Максим В., ноябрь 2006, Кемеровская область

Максим родился в ноябре 2006 года. Трудолюбивому Максиму нравится учиться и получать новые знания. Мальчик много читает, легко запоминает стихотворения и сказки. На досуге Максим рисует, собирает пазлы и мастерит поделки.

Номер анкеты: auoa2-x11c

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Кемеровской области: 8 (3842) 36-61-34.