Максим А., июль 2012, Кемеровская область

Максим родился в июле 2012 года, а Татьяна — в апреле 2007 года. Бойкий Максим любит играть на свежем воздухе. Он задорно гоняет мяч во дворе и катается на каруселях. Мальчик хорошо запоминает стихотворения и любит их рассказывать взрослым.

Номер анкеты: auoa2-65xd

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