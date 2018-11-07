Иван Г., август 2007, Ставропольский край

Иван родился в августе 2007 года. Приветливый Ванечка дружит со всеми, радуется праздникам, смотрит мультфильмы, собирает конструктор. Ваня прилежен на уроках в школе и на занятиях с логопедом.

Номер анкеты: 8z2p8-ukde

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