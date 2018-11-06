Дмитрий Б., ноябрь 2009, Саратовская область

Дмитрий родился в ноябре 2009 года, а Дарья — в августе 2004 года. Общительный Дима быстро сходится с людьми. Он привык во всём проявлять инициативу и не отсиживаться в стороне во время игр, мероприятий и конкурсов.

Номер анкеты: d9l4w-u1f8

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