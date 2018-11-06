Христиан Н., сентябрь 2010, Саратовская область

Христиан родился в сентябре 2010 года, а Ян — в июле 2005 года. Христиан, добродушный и ласковый мальчик, умеет сопереживать людям. Христиану нравится рисовать, смотреть мультики и играть с друзьями.

Номер анкеты: d9l4w-12n5h

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области: 8 (8452) 23-07-71.