Динар К., апрель 2012, Республика Татарстан

Динар родился в апреле 2012 года, Рафаэль — в июле 2007 года, а Амирхан — в марте 2010 года. Динару больше всего нравится разговаривать со взрослыми, задавая вопросы, листая вместе книжки. Малыш охотно посещает все занятия, и очень любит сооружать замки из конструктора.

Номер анкеты: 7wg3h-hxkw

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в республике Татарстан: 8 (843) 533-00-81.