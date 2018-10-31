Никита Е., апрель 2007, Брянская область

Никита родился в апреле 2007 года. Сообразительный и старательный мальчик прилежно учится, его постоянно хвалят педагоги и ставят в пример одноклассникам. В свободное время Никита посещает библиотеку, раскрашивает, конструирует и лепит из пластилина.

Номер анкеты: arosj-10ja0

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