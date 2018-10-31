Евгений Н., май 2007, Брянская область

Евгений родился в мае 2007 года, а Виктор — в сентябре 2004 года. Ласковый и улыбчивый Женя обожает проводить время со своими друзьями, участвует в веселых и в логических играх. Энергичный Женя не пропускает и спортивные соревнования, у него даже есть медали за победы в легкой атлетике.

Номер анкеты: arosj-l316

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