Марина Е., июль 2009, Кемеровская область

Марина родилась в июле 2009 года. Спокойной Марине нравится играть с куклами, гулять и качаться на качелях. Девочка добросовестно выполняет поручения взрослых, охотно участвует в конкурсах, культурно-массовых мероприятиях и субботниках.

Номер анкеты: auhyi-10w5c

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Кемеровской области: 8 (3842) 36-61-34.