Иван Б., июль 2004, Калининградская область

Иван родился в июле 2004 года. В школе спортивный и энергичный Ванечка на хорошем счету у педагогов. Старательный мальчик никогда не пропускает уроки, идеально выполняет домашнее задание. На уроках Ваня внимателен, собран и дисциплинирован.

Номер анкеты: b7526-ukdc

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