Владимир И., август 2003, Брянская область

Владимир родился в августе 2003 года. Серьезный и любознательный Вова занимается спортом и любит читать. Он много времени проводит в библиотеке. Мальчику по душе сказки и фантастические рассказы. Вова с удовольствием играет с мальчишками в футбол и догонялки. Ребята относятся к Володе с симпатией и уважением.

Номер анкеты: arosj-177h2

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