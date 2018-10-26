Валерий Л., декабрь 2006, Брянская область

Валерий родился в декабре 2006 года. Валера — спокойный и уравновешенный мальчик. Талантливому Валере нравится петь, а ещё он умеет играть на баяне. Мальчик хочет стать музыкантом.

Номер анкеты: arosj-jgy

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