Лана Г., июнь 2005, Республика Татарстан

Лана родилась в июне 2005 года. Энергичной Лане нравится активно проводить свободное время. Девочка занимается борьбой, плаванием, катается на велосипеде. Лана с увлечением рисует пейзажи и животных, хорошо пишет школьные сочинения и мечтает стать журналистом.

Номер анкеты: 7wmf1-a0u8

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в республике Татарстан: 8 (843) 533-00-81.