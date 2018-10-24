Дмитрий К., июль 2011, Кемеровская область

Дмитрий родился в июле 2011 года, а Илья — в апреле 2009 года. Общительный Дима любит знакомиться, задавать вопросы и рассказывать занимательные истории из своей жизни.

Номер анкеты: auhyi-3j5u

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Кемеровской области: 8 (3842) 36-61-34.