Сергей С., март 2005, Приморский край

Сережа любознательный парень, любит мастерить и читать. Он очень дружелюбный и общительный, часто развлекает малышей. Сережа — подопечный благотворительного фонда "Дорога жизни". Фонд был основан в ноябре 2016 года и помогает детям в отдаленных регионах России, где детские учреждения и семьи имеют ограниченные возможности по улучшению состояния здоровья детей".

Номер анкеты: 93aeg-9576

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Приморском крае: 8 (4232) 400-400.