Наталья Ю., январь 2003, Приморский край

Наташа — добрая и отзывчивая девочка, ответственная и мудрая не по годам. Собирается поступать в институт. Но самая большая мечта, кончено, — найти папу и маму. Наташа — подопечная благотворительного фонда "Дорога жизни". Фонд был основан в ноябре 2016 года и помогает детям в отдаленных регионах России, где детские учреждения и семьи имеют ограниченные возможности по улучшению состояния здоровья детей".

Номер анкеты: 93aeg-14qz3

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Приморском крае: 8 (4232) 400-400.