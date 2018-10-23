Наталья Р., декабрь 2005, Приморский край

Наташа очень тихая и застенчивая, но если рядом отзывчивый взрослый, она раскрывается и расцветает, как цветок. Наташа вяжет, плетет из бисера. Хочет стать медиком и помогать лечить людей. Наташа — подопечная благотворительного фонда "Дорога жизни". Фонд был основан в ноябре 2016 года и помогает детям в отдаленных регионах России, где детские учреждения и семьи имеют ограниченные возможности по улучшению состояния здоровья детей".

Номер анкеты: 93aeg-1rpv

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Приморском крае: 8 (4232) 400-400.