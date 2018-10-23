Виктор С., декабрь 2013, Приморский край

Витя веселый, непосредственный и очень веселый малыш. Любознательный и жизнерадостный, и очень ждет папу и маму, любящих и заботливых. Витя — подопечный благотворительного фонда "Дорога жизни". Фонд был основан в ноябре 2016 года и помогает детям в отдаленных регионах России, где детские учреждения и семьи имеют ограниченные возможности по улучшению состояния здоровья детей".

Номер анкеты: 93aeg-h1o1

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Приморском крае: 8 (4232) 400-400.