Тимур Т., февраль 2004, Калининградская область

Тимур родился в феврале 2004 года. Старательный Тимур любит трудиться. Все просьбы воспитателей он выполняет качественно и быстро. Подросток с удовольствием занимается спортом, учится в школе.

Номер анкеты: b7526-89lu

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