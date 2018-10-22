Сергей Г., ноябрь 2007, Калининградская область

Сергей родился в ноябре 2007 года, а Виталий — в феврале 2007 года. Любознательный Сергей интересуется космосом. Сережа — лидер в своем классе. Хозяйственный мальчик помогает воспитателям и одноклассникам.

Номер анкеты: b7526-4881

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Калининградской области: 8 (4012) 59-96-32.