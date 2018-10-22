Сергей Н., май 2007, Калининградская область

Сергей родился в мае 2007 года. Общительный Сережа быстро вступает в контакт с окружающими и легко заводит новых друзей. Целеустремленный мальчуган все начатые дела доводит до конца. Сережа хочет стать машинистом.

Номер анкеты: b7bdq-jk0

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