Александр З., май 2006, Калининградская область

Александр родился в мае 2006 года. Энергичный и общительный Сашка комфортно чувствует себя в большой компании. Миролюбивый мальчик никогда не вступает в конфликты с другими детьми. Саша мечтает научиться строить дома и ездить на машине.

Номер анкеты: b7526-e8ih

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Калининградской области: 8 (4012) 59-96-32.