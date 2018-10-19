Анна С., январь 2006, Калининградская область

Анна родилась в январе 2006 года, а Даниил — в октябре 2003 года. Спокойной, внимательной и послушной Анне нравится готовить, шить и помогать взрослым.

Номер анкеты: b7bdq-12ps

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Калининградской области: 8 (4012) 59-96-32.