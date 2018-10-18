Артур Д., март 2004, Калининградская область

Артур родился в марте 2004 года. Артур — общительный, контактный и дружелюбный подросток. Ему нравится находиться в большой компании сверстников. Мальчик любит читать книги, рисовать, играть в шашки и шахматы, ходить в походы и помогать по хозяйству.

Номер анкеты: b7526-rkwv

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